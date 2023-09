Frederica Lima, ex de Nuno Homem de Sá, revolta-se com críticas e revela: «Namorei com o Bruno de Carvalho quase dois anos…»

Frederica Lima, ex-namorada de Nuno Homem de Sá, mostrou-se indignada com algumas críticas que recebeu na sequência da picardia que protagonizou esta semana com o ator. No Instagram, Frederica Lima veio afirmar que nunca procurou a fama e argumenta com o facto de já ter tido uma relação com outra figura pública: Bruno de Carvalho.

«Namorei com o Bruno de Carvalho durante quase 2 anos e NUNCA ninguém me viu, no entanto, estive sempre com ele. Se eu quisesse fama, teria ali uma excelente oportunidade com uma das pessoas mais mediáticas do país», escreveu.

«Com o Nuno Homem de Sá tive azar, ele deixou a curiosidade no Goucha ao dizer publicamente que estava apaixonado e chamou as atenções todas para ele. Tínhamos imenso cuidado em aparecer juntos em locais públicos e ainda assim fomos apanhados, começaram a sair fotografias minhas, sabíamos que a minha identidade já estava exposta e resolvemos assumir. De resto vivemos a nossa relação em pleno enquanto casal que éramos e borrifámo-nos no resto. A relação terminou, é a vida. E a vida segue!», disse ainda.

«Eu não desejo mal a ninguém, vivo a minha vida sem passar por cima de ninguém. Tenho a minha casa, o meu carro, o meu trabalho, os meus amigos que são leais e verdadeiros e tenho o direito de decidir como quero viver a minha vida, com quem, a fazer o que, onde, como.. Chama-se a isso Mulher independente, que aparentemente incomoda muita gente nos dias de hoje», defendeu.

«A vida é minha para viver, podem continuar a destilar ódio, a difamar como estão a fazer, a projectar as vossas frustrações nos outros, quero lá eu saber. Isso diz mais de vocês do que de mim. O ódio de uma minoria não me define», finalizou.