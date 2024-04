Cláudio Ramos em lágrimas com história arrepiante de Gabriel Sousa: «O sub diretor deu-me um estalo e disse que a escola não era para homossexuais»

A história de vida de Gabriel Sousa não deixou ninguém indiferente. Cláudio Ramos não escondeu as lágrimas e mostrou-se muito sensibilizado. O concorrente de 26 anos partilhou a sua arrepiante Curva da Vida e recordou os momentos traumáticos por que passou. Uma vida marcada por agressões, bullying, mas também por superação.

Gabriel Sousa começa a contar que foi vítima de uma tentativa de violação e depois o que sofreu na escola, quando começou a sentir atração física por homens.

«Comecei a sentir atração física por homens. Achava que era uma coisa que não poderia acontecer, uma coisa errada. Até cheguei a sentir nojo do meu corpo. Decidi assumir que era homossexual a uma amiga minha. Feixamos de ser amigos e ela, para se vingar de mim, decidiu espalhar pela escola toda que eu era gay. As pessoas começaram a chamar-me paneleiro e a chamar-me gay. Era realmente muito complicado para mim. Batiam-me, cheguei a ir para o hospital por três vezes. Na altura deram-me com um ferro na cabeça, também me partiram alguns dentes. Não queria contar com medo do que poderia acontecer depois, se eu contasse sei que ia ser pior», contou.

O bullying não acontecia apenas por parte dos colegas da escola. Também um subdiretor o maltratou. «Quando começou a acontecer de forma mais repetitiva cheguei a ir ao direção da escola e disse que me batiam. Na altura o subdiretor da escola deu-me um estalo na cara e disse que a escola não era para homossexuais. Disse para eu desistir, ele próprio fazia muitas vezes bulliyng comigo.»

Gabriel conta como contou aos pais e de como se sentiu livre. «A médica disse que eu tinha mesmo de contar aos meus pais. Decidi assumir aos meus pais que eu era homossexual. A minha mãe reagiu muito bem, aceitou-me. O meu pai também. Senti-me livre porque finalmente ia poder ser quem eu era, ia poder ser mais feliz».

«Tive um episódio que me tentei suicidar (…) Fiquei uma pessoa muito fria, não me juntava com as pessoas a jantar, não saia para a noite. Só o barulho das pessoas a falar fazia-me confusão. Comecei a meditar, a procurar crescer como pessoa, como ser humano…»

A vida de Gabriel Sousa é ainda marcada por uma história que o deixou de coração partido, a tristeza da morte do avô e o choque que sofreu com o cancro do pai. O concorrente destaca que sente que superou as duras adversidades e se sente um ser humano bonito. «A minha vida foi feita de superação, na verdade. Fez-me um ser humano muito bonito. Tenho muito orgulho naquilo que estou a saber criar de mim».

«Ninguém deve sofrer em silêncio»

Após este testemunho, Gabriel Sousa desabafa no confessionário com Cláudio Ramos:

«Temos de ter noção que ninguém escolhe ser homossexual, ninguém escolhe ir pelo caminho mais difícil. É uma questão de amar, ninguém deve ser prejudicado, ser maltratado por amar. Eu acho que o amor é uma coisa bonita. As pessoas hoje em dia já começam a aceitar um bocadinho mais, mas foram momentos muito complicados, mas tento pôr para trás das costas. Gosto muito da pessoa que me tornei e da pessoa que me estou a tornar a cada dia e por outro lado, também quero dizer às pessoas que sofrem em silêncio, que não escondam que abram o coração. Ninguém deve sofrer em silêncio».

