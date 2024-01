Hugo Andrade recorda infância violenta: «Era um homem possessivo»

Hugo Andrade recorda discussão acesa com Joana: «Na minha vida não tenho de levar com isso»

Hugo Andrade, vencedor do segundo lugar da final do Big Brother, esteve presente esta terça-feira, no programa «Goucha», onde falou sobre a sua infância.

O ex-concorrente começou por recordar o divórcio dos pais e a ausência do pai durante a sua infância, mas que mais tarde, voltaram a dar-se: «Somos muito cúmplices, muito companheiros (…) ele nunca me rejeitou, ele teve foi uma reação inesperada quanto à minha orientação».

Hugo Andrade recordou ainda o motivo do divórcio do seu padrasto e da sua mãe, que permaneceu durante 20 anos: «Não foi uma vida fácil para mim, muito menos para a minha mãe. Ele era um homem possessivo, a minha mãe não tinha muita liberdade (…) depois da separação deles perguntei-me se queria ter uma relação ou não com ele, e não quis e nem quero. Saber o que sei (…) foi violento por vezes».