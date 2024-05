Insultos e acusações: Inês Morais e Fábio Caçador entram num bate-boca aceso durante a cadeira quente: «Não estás capaz, calas-te!»

André Silva garante: «Fico orgulhoso do jogo que tenho, registo limpo»

Este domingo, foi mais uma gala do Big Brother. Quem abandonou a casa foi Margarida Castro com apenas 24% dos votos. A saída da colega da casa, gerou alguma polémica devido às palavras que disse a Daniela Ventura. Ora veja:

Após a gala, os concorrentes estiveram num debate intenso durante a cadeira quente, sobre as imagens que viram.

O anfitrião questionou a Inês Morais sobre o motivo da concorrente ter frisado que David Maurício sabe quando está a ser filmado para se «aproveitar» do jogo. Inês Morais garantiu: «Já fez comigo pessoalmente. Ele sabe perfeitamente quando está a ser filmado e quando deve fazer. O David já teve certas atitudes e posso dizer aqui uma, quando estávamos a debater um assunto na rede, descemos as escadas e eu disse ‘não leves a mal a minha opinião porque isto não quer dizer nada’, algo assim, tu meteste a mão ombro e disseste-me assim ‘não faz mal, isto foi bom para nós’, porque estávamos os dois nomeados».

Minutos antes, Inês Morais tinha criticado Daniela Ventura por estar a pegar em assuntos no debate que não tinha que mencionar. Quem reforçou o tema foi Fábio Caçador e atirou a Inês: «Estás a fazer exatamente aquilo que acusaste a Daniela».

Já em ânimos exaltados, Inês Morais ripostou a Fábio: «Não estás a perceber que me estão a perguntar uma coisa e eu tenho de me justificar? Não compreendes? Estás com problemas cognitivos?».

Implacável, Fábio Caçador «rasgou» a colega: «Estás-me a chamar de atrasado mental? Queres entrar nesse nível? Queres debater assim comigo? Então vamos debater para ver qual dos dois é que tem problemas cognitivos». «Não sejas triste. Estás a ser triste mais uma vez. Estás a passar para a parte da ofensa, não há necessidade disso, não estás capaz, calas-te! Ficas no teu canto e não ofendas as pessoas», concluiu.

.

Veja ainda o que aconteceu na cadeira quente: