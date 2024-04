Casados e parceiros de negócio! Joana Schreyer e Ricardo Pereira abraçam novo projeto: «Podemos construir o dia de sonho deles»

Hoje, dia 16 de abril, Joana Schreyer e Ricardo Pereira estiveram no programa «Dois às 10», para falarem do projeto "Sim, aceito". O casal revelam como criaram este projeto para proporcionar o dia de sonhos a outros casais. Joana e Ricardo contam que no dia do casamento decidiram criar um projeto conjunto de wedding planner.

Joana explica como é que esta ideia começou: «Surgiu tudo no planear do nosso casamento, percebemos que é mesmo fundamental ter wedding planners porque nós andamos sempre na correria, qualquer casal anda na correria no dia a dia. Um wedding planner não poupa só tempo aos noivos também poupa dinheiro. Porque conhecemos fornecedores na área, temos parceiros que acabam por fazer descontos entre eles. Com o orçamento dos noivos podemos construir o dia de sonho deles».

A ex-concorrente do Big Brother 2021 confessa que a sua função é «perceber quais são os fornecedores certos e gerir o orçamento e fazer com que tudo corra como eles idealizaram, dentro daquele orçamento» e esclarece: «Quando estava no secundário aquilo que eu queria seguir era gestão de eventos, só que na altura não havia o curso em Lisboa, e para eu conseguir tinha de me mudar…. Agora na preparação do casamento, decidimos ir por este ramo».

Cláudio Ramos pergunta: «Como é que é trabalharem juntos estando juntos?», à qual o casal responde: «É fácil, porque nós na verdade sempre nos habituamos a estar sempre muito juntos, nós somos muito diferentes e isso é bom porque as ideias acabam por se juntar e complementar».