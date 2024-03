Francisco Monteiro janta com companhia especial e não é Márcia

Francisco Monteiro começou o dia de aniversário a celebrar na companhia de grandes amigos. O vencedor do Big Brother 2023 jantou num conhecido jantar lisboeta com Bruna Gomes e Bernardo Sousa. Em direto para o TVI Extra, Francisco Monteiro revelou alguns pormenores da noite com «o casal sensação».

Além disso, falou do bom momento que está a viver, desde que venceu o Big Brother 2023 e arrecadou os 100 mil euros.

«A partir de agora só espero coisas boas. Não me imaginava de todo aqui aos 29 anos, e acima de tudo com os últimos meses que tive. Também acho que trabalhei um pouco para isso, tentei mudar um pouco a minha vida, e acho que consegui», declarou.

Francisco Monteiro prepara-se ainda para abraçar o desafio de ser comentador oficial das galas do Big Brother, ao lado de Márcia Soares. «Os meus domingos vão ser animados a partir de agora, estou muito entusiasmado. E estou feliz. Estou muito mais feliz do que é que estava, sem dúvida».

O dia de aniversário vai ser ainda o dia em que Francisco Monteiro desvenda um dos muitos projetos que anda a preparar nos últimos tempos. «Tenho muita coisa boa a acontecer, já vou revelar hoje uma das coisas que me vai acontecer. Estou muito entusiasmado».