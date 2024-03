A foto cúmplice e a mensagem caricata que Márcia dedicou a Francisco Monteiro no dia de aniversário

Francisco Monteiro e Márcia Soares são os novos comentadores das galas do Big Brother 2024

De novo juntos! Francisco Monteiro e Márcia Soares enfrentam desafio no Big Brother 2024

Francisco Monteiro celebra o seu 29º aniversário esta terça-feira, 19 de março. O vencedor do Big Brother 2023 tem recebido várias mensagens especiais, mas uma saltou à vista de todos!

Márcia Soares, finalista do Big Brother 2023, recorreu às suas redes sociais onde partilhou uma fotografia ao lado de Francisco Monteiro a desejar-lhe um feliz aniversário: «Parabéns pelos teus 29 botões eu camelo. Sê eternamente feliz!».

Recorde-se que nesta segunda-feira, Márcia Soares não quis deixar de surpreender Francisco Monteiro. O vencedor do Big Brother 2023 faz anos esta terça-feira, dia 19 de março. Márcia Soares não deixou passar a data em claro e pediu ajuda aos fãs para surpreender Zaza.

«Com o aniversário do Francisco Monteiro a aproximar-se, alguém me arranja uma foto para lhe dar os parabéns amanhã? Obrigada», pediu a finalista no X. Márcia foi bem sucedida e, mais tarde, anunciou que tinha conseguido.

Francisco Monteiro e Márcia Soares juntos em novo desafio

É a notícia por que todos esperavam. Francisco Monteiro e Márcia Soares enfrentam um desafio no novo Big Brother e são os comentadores das Galas do Big Brother 2024.

A relação de Francisco Monteiro e Márcia Soares tem sido alvo de comentários e especulações desde a participação de ambos no reality show 'Big Brother 2023'. Desde que saíram da casa mais vigiada do país, os fãs querem ver a dupla apelidada de 'Zárcia' junta.

São várias as notícias e comentários sobre a existência de uma relação que vai além da amizade. Na rede social X, antigo Twitter, Francisco Monteiro quebrou o silêncio e afirmou estar solteiro. Ainda assim, os dois continuam em trocas de palavras durante programas especiais do 'Big Brother - Desafio Final', nos quais surgem, por vezes, como comentadores, e relembram histórias e momentos que viveram na casa.

Os ex-concorrentes vão ser a companhia especial de Cláudio Ramos todos os domingos, já a partir do dia 24 de Março.

Ora espreite o momento que o apresentador anuncia os novos comentadores.