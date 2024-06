Mafalda Castro exibe barriguinha de grávida e mostra-se feliz: «Quase a conhecê-lo». Veja tudo!

Grávida, Mafalda Castro começa o ano com novo visual! Veja as imagens arrasadoras

Grávida e estilosa: Inspire-se no look arrasador de Mafalda Castro!

«A grávida mais bonita». Mafalda Castro deslumbra em nova fase da vida. Veja as fotos da barriguinha!

Mafalda Castro exibe «barriguinha de grávida» na festa dos 31 anos da TVI! Veja as imagens arrasadoras

Mafalda Castro e Rui Simões estão prestes a ser pais primeira vez. A apresentadora está grávida de 8 meses e tem partilhado vários momentos desta fase nas redes sociais, com os milhares de seguidores que a acompanham diariamente.

Esta segunda-feira, dia 3 de junho, a apresentadora do Diário do Big Brother, recorreu à página do Instagram onde publicou uma sequência de fotografias a «exibir» a barriguinha de grávida, mostrando-se ansiosa para conhecer o filho: «Quase a conhecê-lo».