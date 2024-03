Em dia especial, Márcia Soares partilha fotografia marcante na casa do Big Brother: «Onde tudo começou»

Márcia Soares, a ex-concorrente do Big Brother 2023, é a nova embaixadora da marca "Tetley Tea Portugal".

A concorrente que ocupou o terceiro lugar no pódio do Big Brother 2023 é o novo rosto da marca de chás! Esta notícia foi anunciada, hoje, dia 6 de março, pela Agência de Comunicação que representa Márcia Soares.

Na publicação pode-se ler: «Márcia Soares oficialmente embaixadora Tetley Portugal! Nova campanha a chegar!». Veja a publicação, aqui:

Recorde-se que a edição do Big Brother 2023, foi marcada devido a várias discussões entre Francisco Monteiro e Márcia Soares mas também à cumplicidade dos dois. Num dos desentendimentos, Francisco Monteiro viralizou uma expressão que atirava várias vezes à colega, o famoso «Chá de Calmomila».

Ora recorde-se de um desses momentos:

A finalista do Big Brother 2023, recorreu ao Instagram onde partilhou uma recordação dentro da casa mais vigiada do País: «Não podia deixar de publicar uma foto com o chá na casa... onde tudo começou», começou por escrever na imagem publicada, com uma chávena na mão.

«Já beberam CALMO-mila (termo que ficou polémico por Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, quando brincou com Márcia sobre o facto de estar sempre a beber chá de camomila) hoje?», concluiu.