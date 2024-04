Márcia Soares é a capa da revista Cristina do mês de abril. Nas redes sociais, Cristina Ferreira foi partilhando alguns excertos da entrevista intimista com a ex-concorrente do Big Brother, que abriu o coração e não deixou nada por dizer.

Durante a entrevista, Cristina Ferreira questionou a comentadora do BB2024 sobre a sua relação com a família.

Márcia Soares recordou um período complicado da sua vida: Márcia Soares confessa: «Deitava-me com medo de que a minha mãe morresse…»

Márcia Soares recordou ainda a sua chegada a Portugal: «Vim para Portugal viver e senti-me mais sozinha do que nunca…»

Num dos vídeos curtos partilhados por Cristina Ferreira, Márcia Soares foi confrontada sobre a sua relação com Francisco Monteiro. «Sentes que amaste ou que amas o Francisco? (…) Duvidas que ele também gostou de ti?», questionou a apresentadora.

«Com o Francisco nunca foi jogo (…) acabei por criar uma grande expectativa sobre o Francisco», acabou por confessar Márcia.

Nas suas redes sociais, Márcia Soares partilhou uma reflexão sobre o amor. «Tenho uma ideia muito definida do amor. O amor constrói-se ❤️», escreveu a comentadora do BB2024 na legenda, fazendo referência a uma das suas respostas na entrevista com Cristina Ferreira.

