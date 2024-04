Sérgio Duarte irrita-se com atitude de Alex Ferreira: «Aquilo é uma palhaçada, é de criança»

No Big Brother, Alex Ferreira assume o papel de rei da casa, atribuído pelo Big Brother depois deste carregar no botão da coragem. Deu ordens a Ilona Matviychuk e Daniela Ventura para perturbarem os ensaios do grupo de Sérgio Duarte, para a prova semanal, atitude esta que o GNR não gostou nada. «É um rei burro» começou por dizer Sérgio, continuando a reclamar, garantindo que ia fazer de tudo para retribuír: «Não vão ensaiar, que eu não vou deixar!»

Mais tarde, em privado com Catarina Miranda, Sérgio voltou a falar no assunto ao mostrar-se amuado com a situação: «Aquilo é uma palhaçada, é de criança», ao que Catarina responde: «Tu é que és o culpado disto tudo». Será que Sérgio vai desistir da prova semanal?

Perante tudo isto, Alex Ferreira, como rei da casa do Big Brother, fez um aviso a Sérgio Duarte: «Graves sanções serão feitas».

Para além deste desentendimento, Sérgio Duarte também desanimou com algo que aconteceu na cozinha do Big Brother, segundo o que contou aos colegas: «Chego lá, mandaram-me calar, fiquei logo na azia». Perceba o que aconteceu:

Recorde que Sérgio Duarte já tinha dado que falar, depois de ter referido uma situação com Jacques Costa, que aconteceu momentos antes da última gala do Big Brother, e confrontou-a: «Eu acho que tu não aceitas a diferença, a minha opinião. Eu dei uma opinião e tu viraste costas (…) Tu não aceitas a diferença numa opinião em relação a ti (…) tu amuaste com a opinião dela (Léo) (…) não tentes mandar areia para os olhos!»

