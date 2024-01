Márcia assume que acabou a «gostar mais» de Monteiro e revela: «Trocámos umas mensagens…»

Márcia Soares foi a terceira classificada da edição do «Big Brother 2023» e esta quarta-feira marcou presença no programa «Dois às 10» para recordar o seu percurso na casa e revelar com estão as coisas fora das câmaras.

A ex-concorrente acabou por falar de Francisco Monteiro, o seu principal rival e ao mesmo tempo parceiro de jogo. «Acabas ou não a gostar do Francisco?», questionou Cristina Ferreira. «Mais do que ao início, sem dúvida nenhuma», assumiu Márcia.

Já Cláudio Ramos aproveitou a ocasião para confrontar a ex-concorrente: «Se o Francisco na segunda-feira tivesse mandado uma mensagem a dizer ‘vamos conversar, perceber como é a nossa vida cá fora’. Tinhas ido?». Márcia consentiu: «Sim».

Depois, os apresentadores questionaram Márcia se Francisco já teria mandado mensagem e ela confirmou: «Sim. Trocámos umas mensagens ontem à noite e estou à espera que ele arranje 5 minutos para a gente conversar».

Márcia revelou que foi Francisco Monteiro o primeiro a mandar mensagem, mas isso não a deixou muito contente. «Foi ele que mandou a mensagem. Não soube bem, porque ele teve tempo de o fazer na segunda-feira por exemplo. E hoje já é quarta».

A ex-concorrente falou ainda sobre o jogo do colega: «Eu sempre senti que o Francisco tinha uma atitude durante a semana e na gala tinha outra um bocadinho diferente. Ele procurava-me muito, brincávamos e na gala fazia-se de difícil, tentava passar uma imagem diferente e isso fazia-me confusão», afirmou.