Márcia Soares critica Francisco Monteiro: «Ele pensou ‘vou jogar com a Márcia’»

Márcia Soares, terceira finalista desta edição do Big Brother, esteve presente esta manhã no programa «Dois à 10» onde fez um balanço sobre o seu percurso na casa. Um dos grandes temas mais falados durante a entrevista, foi a sua relação com Francisco Monteiro.

Márcia Soares começou por recordar o momento em que Francisco Monteiro admitiu que tinha um carinho especial por si: «Foi muito rápido, eu conheci o Francisco na segunda-feira e na terça-feira à noite já tinha um carinho especial por mim, começou ali com uma jogadazinha que se queria isolar, que se queria afastar de mim e que eu lhe fazia mal».

A nortenha admite que não gostou da atitude de Francisco Monteiro logo na primeira semana: «Para mim o erro do Francisco nessa altura, foi ter-me dito, nessa mesma noite, querer afastar-se de mim para se proteger e a partir dali ignora-me, começou ali uma jogada não muito saudável».

A ex-concorrente frisou ainda que o vencedor do Big Brother 2023, Francisco Monteiro, tinha um «alvo» desde inicio com quem jogar, neste caso, a própria Márcia Soares: «Ele olhou para mim e pensou ‘vai ser esta com quem vou jogar’»(…) é o que ele diz, o Big Brother para ele é um vocação e eu sei que ele sabe o que é um Big Brother, eu não sabia (…) ele pensa que sabe o que o público pede, até sabe se calhar, ganhou e parabéns e eu sinto naquele momento ele pensou ‘vou jogar com a Márcia’».

«Tudo o que eu fazia era mau (…) porque ele queria se proteger», esclareceu.