Inédito! ‘Voz’ do Big Brother dá entrevista e revela feições do rosto pela primeira vez. Veja aqui!

Esta segunda-feira, 25 de setembro, a ‘Voz’ do Big Brother deu uma entrevista exclusiva ao Jornal Nacional, onde falou sobre a sua experiência nestes 23 anos e como entende que os concorrentes foram mudando ao longo do tempo.

Nesta aparição inédita, a ‘Voz’ que todos conhecemos, sem nunca a termos visto e que marca todos os que passam pela 'casa mais vigiada do país', revelou, pela primeira vez, feições do seu rosto e falou como vê a evolução do Reality show ao longo destas duas décadas.

«Não sinto sinceramente que haja uma diferença radical nos concorrentes de per si, mas existe uma diferença da sociedade. Os concorrentes não são mais instruídos em geral. A nossa sociedade, de há 20 anos para cá, tem toda ela mais formação», explicou.

Nesta entrevista inédita, a ‘Voz’ acredita que o casting continua a ser um «retrato de um país em mudança». «A sociedade mudou e os concorrentes refletem aquilo que mudou na sociedade», considera.

Veja os vídeos da entrevista inédita!