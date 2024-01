Cláudio Ramos sobre desistência de Francisco Monteiro: «Achei que podia ter feito alguma coisa para impedir»

As primeiras imagens de Francisco Monteiro, após desistir do Big Brother... com companhia especial!

Cláudio Ramos, apresentador do «Big Brother - Desafio Final», reagiu à desistência de Francisco Monteiro, o grande vencedor do «Big Brother 2023». No Instagram, Cláudio Ramos deixou uma reflexão em jeito de desabafo sobre o momento que não deixou ninguém indiferente.

«Não são só os jogadores de um programa de televisão, são pessoas antes disso. É impossível não que lhes criar afecto, estima e ter empatia pelas ações que acompanhamos 24 horas por dia», começou por referir o apresentador na partilha.

Cláudio Ramos continuou: «Muita gente me questionou ontem porque me emocionei com a saída do Francisco. Também me emocionei com a saída da Diana, por exemplo, porque me emociona a verdade, seja ela qual for», explicou.

«Ontem (segunda-feira) quando o Francisco decide abandonar o jogo, num segundo achei que eu podia ter feito alguma coisa para impedir. Um gesto, uma palavra, qualquer coisa… mas não podia. A decisão estava tomada e sendo o melhor para ele é o melhor para nós, que zelamos, antes de qualquer coisa, pelo bem estar emocional dos concorrentes», confessou.

O apresentador escreveu ainda: «É impossível não assumir que se perde um brilhante elemento, ainda que tenha sido por decisão dele, mas é justíssimo dizer que o jogo continua dentro da casa com um luxuoso elenco. É o Desafio Final, só os melhor ali têm espaço».

«Hoje de manhã (terça-feira) o Francisco sentou-se no «Dois às 10» e explicou as suas razões. Não há que as questionar. São as razões dele e isso basta-lhe», rematou ainda Cláudio Ramos na publicação, que Francisco Monteiro comentou, deixando um agradecimento: «Obrigado por tanto».

De recordar que na segunda-feira, dia 29 de janeiro, durante a emissão especial com Cláudio Ramos, Francisco Monteiro decidiu desistir do jogo: «Desta vez não havia mesmo nada a fazer (...) vou tentar viver a minha vida desta vez, está na altura de dar um passo atrás porque neste momento não me sinto minimamente feliz», explicou.

O concorrente desabou em lágrimas ao ouvir as palavras dos colegas, que também não contiveram a emoção. A desistência de Francisco Monteiro não deixou ninguém indiferente, dentro e fora da casa. Nas redes sociais, foram vários os ex-concorrentes de Reality shows que reagiram à decisão do vencedor do Big Brother 2023.

No «Dois às 10» desta terça-feira, 30 de janeiro, Francisco Monteiro esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e revelou as razões que o levaram a desistir do programa.

«É impossível repetir momentos, eu adorei a minha casa. Era bom viver todos os dias aquilo e aqui era exatamente o contrário, era uma provação todos os dias. Eu sentia-me consumido por aquilo. Já não estava bem…», começou por explicar

«Queria muito provar que se ganha uma vez e pode-se ganhar duas (…) Entrei com esse objetivo, mas já não valia aquilo já não tinha o valor total para mim», confessou. «Ganhar já não valia de nada para mim (…) Quando perdi o propósito, eu só tinha de sair», concluiu.

Dentro da casa, Francisco Monteiro e Miguel Vicente viveram momentos de grande tensão. «Eu não tenho de conviver com aquilo, são limites que para mim são ultrapassados todos os dias (…) Quando as pessoas veem as adjetivações, é porque eu já estou ali no meu limite», recordou.

Francisco Monteiro emocionou-se ao assistir às reações dos colegas à sua desistência. Lavado em lágrimas, o convidado confessou: «Acabo por sair com uma admiração deles todos que é generalizada (…) Isso é o mais importante».

Nas redes sociais, foram vários os ex-concorrentes de Reality shows que reagiram à desistência do vencedor do Big Brother 2023. Márcia Soares não foi direta na reação, mas colocou um coração branco nos stories do Instagram, com uma música de fundo que não deixou ninguém indiferente.

Trata-se da canção «melhor de mim» da Mariza. Na letra pode ler-se: «É preciso perder, para depois se ganhar e mesmo sem ver acreditar (...) sei que o melhor de mim está por chegar», numa clara referência à desistência do amigo especial.

Inesperadamente quem também reagiu à desistência de Francisco Monteiro foi o ex-concorrente do «Big Brother 2023», Zé Pedro Rocha, de quem havia sido antagonista na edição em que ambos participaram.

«Não consigo ficar indiferente ao que acabei de assistir na televisão. Apesar de, na minha edição, teres sido uma das pessoas com quem menos me identifiquei, o que agora é irrelevante, sinto a necessidade de contrariar a opinião generalizada», começou por escrever Zé Pedro Rocha.

No discurso, Zé Pedro Rocha fez também referência a Márcia Soares com quem também manteve uma relação muito próxima dentro da casa. «A tua saída do programa não deve ser encarada como um passo atrás, mas sim como um passo em frente. Espero, sinceramente, que estejas bem e que dediques o tempo necessário ao tem bem-estar e, claro, à nossa querida Márcia. Desejo-te as maiores felicidades, Zaza», acrescentou.