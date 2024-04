Noite de dupla salvação! Saiba quem continua em risco

Catarina Miranda: a cozinheira mais sexy do «Big Brother» Confira aqui!

No especial do Big Brother 2024 com Cláudio Ramos, dois concorrentes foram salvos e já não estão em risco de serem expulsos na próxima gala.

Catarina Miranda foi a concorrente com maior percentagem de votos e foi salva com 65% dos votos.

De seguida, Catarina Sampaio foi a segunda salva da noite conquistando 21% dos votos do público.

Veja as reações:

Estas duas concorrentes escaparam à expulsão no próximo domingo. Em risco continuam David, Leokádia e Renata continuam em risco. Recorde-se que a votação é para salvar!