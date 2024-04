Rita Pereira enaltece atitude de Cláudio Ramos: «Parece simples, mas não é…»

Na gala do Big Brother deste domingo, 7 de abril, Cláudio Ramos protagonizou um momento que se tornou viral. O apresentador estava a falar com Daniela Ventura e David no confessionário e esclareceu a sua orientação sexual.

Cláudio Ramos afirmou que Daniela não faz o «seu género» e, perante a reação da concorrente, o apresentador explicou o motivo.

«Não é o meu género, porque o David faz o meu género, se fizesse o meu género. Daniela, querida, eu sou gay», afirmou, entre risos.

Rita Pereira fez questão de partilhar o momento nas redes sociais e enalteceu a descontração do apresentador a falar sobre o assunto.

«Parece simples de se dizer, mas há que ter em conta que isto foi dito em horário nobre, no canal líder de audiências, para centenas de pessoas que nem todas aceitam e respeitam a orientação sexual de cada um. Parece simples, mas não é»,

Recorde o momento, que aconteceu em direto na gala do Big Brother: