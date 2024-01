Bruno Savate denuncia Miguel Vicente: «Apertou a Patrícia… se fosse para o lado da Bárbara, ia carregar nela»

Há 3h e 35min

No Big Brother - Desafio Final, enquanto o Diário decorre, a Patrícia fica bastante melindrada após o Savate revelar uma conversa que tiveram e acaba mesmo por chorar. O jogador conta que o Miguel a ameaçou, no entanto, a Patrícia tenta defender-se argumentado que não tem medo de ninguém. O Miguel, que assiste a tudo, tenta falar com a Patrícia, mas sem sucesso. Mais tarde, o concorrente garante aos parceiros estar fechado em copas.