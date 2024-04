Caos na madrugada! Renata Andrade irritada com Sérgio por ser acordada... e por ver os colegas comer pão

No Big Brother, é na casa de banho que encontramos a Renata bastante em baixo. André também chega à casa de banho e diz para ela ir dormir, pois está toda a gente deitada. Renata, irritada, pergunta se é agora que está toda a gente deitada e ela está desperta, pois foi acordada quando estava ferrada. Renata confessa que nem sabe bem quem o fez, mas foi acordada. André mostra-se surpreendido e diz que não sabe de nada. Renata atira que não a respeitaram e, ainda por cima, depois chega à cozinha e vê toda a gente a comer pão. Irritada, Renata lembra que andam há 1 semana a racionar 3 bolachas maria para cada um. André diz que também os sacos de pão estão a ser racionais até virem as compras. Renata diz que eles estão a contar todos com as compras, mas amanhã o Big Brother pode dar uma sanção e acabou o pão. Ao mesmo tempo, no quarto, os concorrentes ouvem tudo e Gabriel diz que se fossem bolachas de chocolate comia. De volta à casa de banho, a Renata continua a reclamar e, no quarto, David questiona se Renata está mesmo a chorar por causa de pão. Sérgio grita para João colocar mais pão na cozinha. No quarto do líder, os concorrentes também ouvem o desabafo da Renata e comentam-no. Na casa de banho, a Renata segue no seu desabafo e acusa os concorrentes de comerem “à sôfrega”, atirando que na sexta-feira, quando chegarem as compras, ainda vai tudo comer ovos mexidos. André confirma e diz que na casa, de facto, não se raciona e todos pensam em comer pois “amanhã não há”. Renata responde que “amanhã não há” porque toda a gente foi comer a achar isso. No quarto da casa, Gabriel afirma que isto é um “exagero”. Farto de ouvir tanto barulho, o João acaba por se levantar. E, no quarto principal da casa, Sérgio diz que daqui a nada entra a Miranda que, apesar de estar a dormir, nem sabe como é que não acordou. Na casa de banho, Renata diz que não vai conseguir dormir ao lado do Sérgio, a pessoa que a acordou e ainda olha para ela como se não fosse nada (flashback). João chega à casa de banho para perguntar o que é que se passa, atirando que está um grande “berreiro”. Renata diz “deixa estar”. João pede para Renata falar baixo e Renata diz que se há quem bata tachos, ela também pode berrar. João diz que há pessoas que ficam incomodadas e Renata diz que também ficou incomodada por ser acordada. João abandona a casa de banho. Ao mesmo tempo, no quarto, todos ouvem tudo muito atentamente. Já no quarto do líder, João conta o que aconteceu e termina a dizer: “eles que se matem uns aos outros… também se cansam”. Se na casa de banho, a Renata continua a falar da maneira como foi acordada, no quarto, o tema é o pão e as tostas mistas que comeram. Sérgio acaba por pedir silêncio porque gosta de ouvir tudo. Também na casa de banho, Renata volta a falar do que come… No quarto, Sérgio pede ao Big Brother para desligar a luz porque já ouviu tudo sobre pão.