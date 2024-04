Daniela Ventura implacável com David sobre Gabriel: «Assim não quero conhecer lá fora»

No Big Brother, Daniela conversa na casa de banho com David e comenta que Gabriel está mesmo a gostar de David, o concorrente nega e diz que os dois estão em missão. Daniela diz que o que está a dizer não tem nada a ver com a missão mas não pode dizer nada porque depois todos acham que é ciúmes. David diz que lhe pode dizer a ele, e é fixe que diga. Daniela diz que David não tem 10 anos, tem que ter a noção do que está a fazer, não tem mal nenhum se gostar de homens, David diz logo que não gosta... Daniela diz que há certas coisas que são um bocadinho... David diz que até se afastou do Gabriel e Daniela alerta que as brincadeiras do agarra e dorme pode parecer outra coisa. David diz que percebe o seu ponto e respeita a sua opinião, Daniela diz que não é a sua opinião, e a opinião da casa inteira. David diz que vai ter mais atenção e Daniela diz que não tem nem vai ter nada com David, o concorrente pergunta se nem lá fora, Daniela diz que não porque há atitudes que não gosta e as suas atitudes lá dentro demonstram tudo o que ela precisa saber. Daniela pergunta para que é que foi aquilo com Miranda ontem. David diz que foi apenas uma brincadeira de mau gosto e confessa que se arrependeu. Daniela pergunta qual foi o objetivo, David diz que foi o momento, foi uma brincadeira. A concorrente pergunta se David fez aquilo para ficar na casa, david diz que nao tem nada a ver está a c*gar para saber se fica ou não e diz que também foi para causar um “ciuminho”. Daniela pergunta se está aborrecido para fazer isso. Daniela diz que não gosta de ficar como a “palhaça” e não gosta de vê-lo a ser falado e nem o pode defender porque também se sente confusa, sem perceber se tem ou não sentimentos por Miranda ou Gabriel… David apenas diz “está bem Daniela”.