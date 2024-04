David Maurício e Renata em aceso confronto: «Não tem ninguém para apontar o dedo está a apontar a mim»

No Big Brother, o anfitrião dá a palavra à Renata para ela dizer o que pensa a respeito do David. Renata diz que acha que o David não faz grande coisa e, sendo sincera, gostava de ver o David fora porque a Daniela está muito presa ao concorrente. Renata diz que David quando aparece parece a “nossa senhora de Fátima”. Confessa que às vezes ele vai dar umas voltas. Renata diz que ele não aparece na sua vida e mesmo no jogo dela aparece quando é para ser nomeado. David diz que a vida não se passa só na esfera, onde ela está. David diz que até pode não ter uma ligação muito próxima com ela, mas a verdade é que ela tem uma relação muito próxima com a esfera e ele não se identifica com tal. Renata diz que é injusto ser reduzida à esfera, até porque ela passou a semana inteira “esparramada” no jardim ao sol. David atira que também passou e está todo queimado. Renata acaba por dizer que com todos na casa, consegue nomear momentos em que esteve com eles, mas com ele não consegue. Renata atira que ainda ontem estava no jardim, decidiu olhar e reparou que ele estava na esfera com a Daniela. Daniela pergunta se tal é mau e David questiona porque é que não é Renata a procurá-lo. Renata responde que “isto é unilateral”, afirmando que, de facto, também não o procura. Daniela toma a palavra e diz à Renata que o João e a Carolina também estão constantemente juntos. Renata diz que tal não é verdade e Daniela diz “deixa-me responder”. Renata atira que ela não está a responder. Daniela continua e diz que vê sempre Carolina e João juntos. Afirma que tal não a incomoda e até os acha fortes. Por isso, aproveita para questionar a Renata porque é que faz tanta comichão quando ambos estão juntos. Renata diz que consegue passar mais tempo com a Carolina e com o João do que com eles. Daniela diz que isso é porque estão próximos e David diz que é uma questão de visão, acabando por dizer que, para ele, também Miranda e Panelo estão sempre juntos. E recorda que ainda há dias tentou falar com o Panelo e a Catarina o mandou embora (flashback de sexta-feira). Miranda mete-se e David diz que está só a tentar falar com a Renata. Miranda volta a dizer que não lhe falou com ele diz e pede para ele parar de ser assim porque é má energia. O BB lembra que o David, disse, durante a gala, que não ganha quem fuma mais na esfera, quem come mais bolachas nem quem anda a cantar de grupo em grupo. Por isso, questiona-o de quem falava. David diz que prefere nem dizer nomes pois é visível quem fuma mais e quem canta mais. Alex responde que apanhou logo na gala. O concorrente diz que “quem não é visto não é lembrado” e atira que David nem sempre é visto… Alex diz que reparou que David estava no jardim porque o viu… mas às vezes não basta existir só. Já David diz que não se importa de ser invisível para eles e visível lá para fora. Renata diz que este argumento não faz sentido… quem é que está dentro da casa e prefere ser invisível? David diz que é uma preferência. Renata diz que não quer ser invisível e chegar a uma gala e as pessoas esquecerem-se que ele está na casa. O BB dá a palavra à Catarina Miranda e lembra que disse que o David só se espevita quando está nomeado. A cozinheira toma a palavra e diz que ele nem sabe jogar porque nomeou a Carolina por estar ressabiado. Ele pode dizer que vou estratégia, mas ela não fica convencida. A Catarina diz que se ele não aparece cá dentro também não aparece lá fora. A concorrente diz que David diz quer muito falar, mas fica tão ressabiado que o que diz soa mal e é rude. Em vez de ser o David que é com ela, quando é querido e amável. Acredita que David está tão apegado à história com a Daniela, que tem receio que se ela desligar a luz ele desapareça dali. Afirma ainda que David só aparece quando está nomeado e, para além disso, nem o considera um jogador. Para si, David é um jogador de bancada da liga invisível. David pede para continuar porque não quer debater e Miranda diz de imediato “estão a ver? é isto”.