David Maurício sobre Daniela e Catarina Miranda: «Tenho um anjo, não há diabo que me leve para maus caminhos»

No Big Brother, a Daniela é um “anjo” que deve enaltecer as qualidades dos colegas, já a Catarina Miranda é o “diabo” que contrapõe tudo o que o anjo diz. Ambas elogiam muito o David que não tem dúvidas: quando se tem um anjo não há diabo que o leve para maus caminhos. Na vez da Margarida, o anjo Daniela aproveita para mandar umas alfinetadas à relação da concorrente com o diabo Miranda.