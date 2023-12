Márcia Soares, em lágrimas, garante em relação a Monteiro: «Não se vai esquecer de mim»

Hoje às 01:50

No Big Brother, numa atividade proposta pelo Big Brother, os concorrentes fazem uma retrospetiva do seu percurso na casa e revelam quem os marcou mais. O momento torna-se emotivo com todos a relembrar boas vivencias, no entanto, a Márcia acaba por não ser mencionada por nenhum dos colegas e desaba no confessionário. A concorrente desabafa com o Big Brother e, em lágrimas, confessa sentir-se muito sozinha na casa. No entanto, a concorrente garante que, embora não admita, o Francisco nunca irá esquecer-se dela.