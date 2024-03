No Big Brother 2024, Margarida Castro e Catarina Ribeiro falam sobre como os concorrentes querem fazer tema de coisas que não merecem: «Detesto que me massacrem a cabeça com coisas, tipo lixo».

Margarida Castro confessa que não se identifica com Nelson e a Catarina Sampaio: «Às vezes têm saídas que eu não me identifico nada! Eu desconfio um bocado de pessoas que não falam muito».