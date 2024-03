Vina Ribeiro abandona a competição em quinto lugar. Veja as reações

Vina Ribeiro foi a grande ausente da gala do Big Brother - Desafio Final. No entanto, o Big fez questão de esclarecer esta ausência com um motivo muito óbvio.

Vina Ribeiro foi a quinta classificada do Big Brother - Desafio Final.

Recorde-se que no passado sábado, Vina Ribeiro protagonizou um dos momentos mais emocionantes da gala, porque assim que chegou ao estúdio, o seu filho Vicente foi a correr para os seus braços.