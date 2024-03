Vina Ribeiro responde sem rodeios: «Acha que se não lhe tivesse saído o passaporte teria chegado à final?»

Vina Ribeiro foi uma das concorrentes mais mediáticas da edição de 2023 do «Big Brother», onde partilhou casa com Francisco Monteiro, Márcia Soares, Jéssica Galhofas, entre outros. Não satisfeita com o seu resultado e acreditando que teria muito para mostrar ainda, aceitou o convite e juntou-se, desde a primeira gala, à segunda edição do «Desafio Final».

Conhecida já desde a sua edição por uma sorte invulgar no que toca a provas do líder e, por consequência as tão desejadas imunidades, Vina Ribeiro deu seguimento a este legado na casa do «Desafio Final». Na verdade, conseguiu ainda superar, ao conquistar com a penúltima liderança o tão desejado passaporte para a final. Ainda assim, respondendo à questão que muitos fizeram ao longo da última semana de programa, sobre se teria chegado à final sem o passaporte, Vina não hesita: «não».

«Cá fora há um jogo à parte do do jogo que já lá dentro», começa por explicar a açoreana. «Há equipas que trabalham muito fortemente», diz ainda referindo-se às tão famosas “Teams” que os concorrentes com mais apoiantes têm. «Quem ficou com as minhas redes (sociais) foi o meu marido que trabalha o dia todo, não andou a juntar dinheiro como sei que outros andaram». Sobre este assunto, Vina deixa ainda bem claro que não considera que isto «desprestigia os jogadores que lá estão», no entanto acredita que «há concorrentes com teams tão fortes que se estivessem sentados o dia todo iam chegar à final».