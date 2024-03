A declaração de amor de Jéssica Galhofas para Francisco Vale: «Passámos por muitas barreiras…»

O amor entre Jéssica Galhofas e Francisco Vale está para durar. No dia do aniversário do ex-concorrente, a jovem dedicou-lhe um longo texto com palavras de amor. Jéssica galhofas recorda os obstáculos que os dois tiveram de enfrentar. Recorde-se que os dois se apaixonaram dentro da casa do Big Brother 2023 e o pedido de namoro aconteceu em direto no reality show, da TVI.

«E não poderia deixar passar em branco o teu aniversário, meu amor..

Quero te desejar muito amor, sucesso, saúde, felicidades, para a tua vida. O teu jeito encanta me apesar desse mau feitio que tens, tu és carinhoso, chato, amigo, romântico. Tu completas me e não me imagino sem ti, tudo o que quero no futuro vejo te ao meu lado. Tu não imaginas o quanto eu sou feliz e grata por te ter na minha vida, fazes me feliz, colocas me pra cima, apoias me em tudo até nas coisas mais doidas, sempre preocupado comigo. A cada dia que passa o meu amor e admiração só está a crescer mais, pode parecer estranho mas todos os dias eu apaixono me ainda mais», escreveu Jéssica Galhofas.

«Agradeço até pelos momentos tristes, pelas chatices, porque tenho certeza que tudo que vivemos teve alguma razão pra acontecer. Passamos por muitas barreiras, mas sempre juntos. És um ser humano maravilhoso, quero que alcances todos os teus sonhos, que sejas sempre feliz e que venham mais e mais aniversários», disse ainda.

«Podia meter as fotos mais elegantes que temos mas não seria a mesma coisa, porque estas demonstram só o quanto és especial para mim e o quanto somos 1 só. Obrigada por seres tu, Obrigada Francisco Vale. Parabéns Amor da minha vida.»