Cristina Ferreira, Iva Domingues e outros famosos reagem a fotos sensuais de Rita Pereira: «Fechem a net»

A novidade foi lançada a 11 de junho: Rita Pereira é capa da revista Vogue Brasil. Seis dias depois, a atriz partilhou um conjunto de fotografias da sessão fotográfica que fez para esta entrevista. (Veja as imagens abaixo)

Com um vestido transparente e brilhante, Rita Pereira posou e mostrou-se mais sensual do que nunca. As imagens são de cortar a respiração.

Cristina Ferreira não resistiu e reagiu a esta partilha: «🔥❤️». Também, Iva Domingues decidiu comentar: «Fechem a net». Outros famosos como Inês Pereira Pina, Carolina Carvalho e Gonçalo Peixoto também deixaram os seus comentários.