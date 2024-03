Fora da casa, Érica Silva revela tudo: «Não houve relações sexuais, mas houve toques»

Érica Silva, a ex- concorrente do Big Brother - Desafio Final, esteve hoje de manhã, dia 12 de março, no programa «Dois às 10». De relembrar que Érica Silva foi expulsa do Desafio Final na gala de ontem.

Na primeira manhã fora da casa mais vigiada do país, Érica Silva fala do peso do segredo com que entrou na 'Casa dos Segredos': «Só me arrependo daquilo que não faço, mas é um peso que carrego (...) já mexeu muito comigo». Cláudio Ramos afirma que acha que os colegas, dentro da casa, não foram justos com a concorrente e Érica confessa: «como costumo dizer tenho arcabouço para aguentar com aquilo».

Érica Silva esclarece tudo o que aconteceu com o concorrente André Lopes dentro da casa do «Big Brother - Desafio Final». Cristina Ferreira questiona: «Que razões tem o André para dizer que não houve beijo?». A ex-concorrente responde: «Não sei, não faço ideia. Não quero saber. É uma coisa que eu acho que não tem mal nenhum» e confessa: «não houve relações sexuais, mas houve toques, houve 'XOXO', houve a cena do dragão».



Érica Silva revela que «a casa estava um bocado dividida. Para uns sabia bem estar do lado do André e chamar a mim de mentirosa, como o caso do Bruno. E havia outros, como o caso da Ana, que acreditava em mim», quando questionada sobre quem é que, dentro da casa, acreditou no beijo entre a ex-concorrente e André Lopes. A madeirense justifica, também, o momento em que, durante uma discussão, mostra o rabo a Bruno Savate no «Big Brother - Desafio Final».

No «Dois às 10», Érica Silva comenta sinal curioso que a mãe de André Lopes fez ao vê-lo em estúdio e afirma que ficou contente por André ter abandonado a casa. A madeirense confessa que não faz questão de falar com André fora da casa: «Não gosto de pessoas que me mentem na cara».