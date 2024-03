Fora da casa, André Lopes esclarece polémica: «Já estiveste com a Érica Silva?» Saiba tudo aqui!

André Lopes explica como tem lidado com as críticas. Veja aqui!

André Lopes foi o último expulso do Big Brother – Desafio Final e esta quinta-feira, 14 de março, marcou presença no Extra. O ex-concorrente revelou como está a ser o regresso à ‘vida real’ e foi questionado sobre Érica Silva, com quem acabou por ter um envolvimento dentro da casa e, sucessivamente, vários desentendimentos.

«Já estiveste com a Érica?», perguntou Flávio Furtado.

«Não», respondeu prontamente o ex-concorrente.

Flávio Furtado acredita que os dois «ainda se vão entender» depois da polémica que protagonizaram na casa mais vigiada do País. Depois do envolvimento debaixo dos lençóis e do ‘alegado beijo’ que gerou discórdia, perante as diferentes versões dos factos apresentadas pelos protagonistas.

Recorde-se que a dúvida que se colocou ao longo das últimas semanas foi: Houve ou não um beijo entre André e Érica? Contudo, a resposta nunca foi unânime entre os respetivos. Ércia responde afirmativamente à pergunta, mas André Lopes garante que nunca aconteceu.

André Lopes falou ainda sobre a possibilidade de se entender com Érica Silva no futuro: «Nunca digo nunca, mas para já ainda está tudo muito fresco», explicou.