Manhã 'em chamas' no quarto do líder! Kika implacável: «Se eu tiver problemas com alguém resolvo-os cara a cara»

A manhã começou muito atribulada no quarto do líder, André Silva. Os concorrentes acabados de acordar começam o dia em 'força'. Catarina Sampaio, Renata Andrade, Kika, Sérgio Duarte, Daniel Pereira e André Silva debatem vários temas polémicos, dão as suas opiniões sobre as várias discussões que surgiram durante a semana e falam sobre as nomeações e as influências que existem dentro da casa: «Queimaram-se todos. Só tenho pena do Gabi estar envolvido nisso tudo, porque eu gosto dele». «Ele ficou afetado com isso desde ontem. Ele não está bem».

Na noite anterior, a festa proporcionada pelo 'Big' foi motivo de discórdias e o início de vários conflitos. As escolhas dos concorrentes que iriam ter bilhete para o evento, deu muito que falar. Relembrando-se desse momento, Kika dá o seu ponto de vista: «foi uma troca de palavras que o André poderia ter cortado logo. O André deixou arrastar um bocadinho. A Daniela aproveitou logo para picar uma festa». De recordar que Catarina Sampaio, inicialmente, mostrou pouca vontade de ir à festa (a concorrente tinha sido convidada por André).

Kika afirma a Catarina Sampaio: «A culpa é dele, se fosse comigo, eu sei que és uma pessoa muito reta e admiro muito isso, não quer ir não vai. E, o André pôs novamente o coração à frente de tudo porque quer ficar bem contigo, com o Fábio, com a Miranda, com todos e não pode ser quando estamos 20 pessoas não vamos agradar os 20».

O concorrente prossegue: «Vocês às vezes estão a discutir, eu desligo, ponho-me a pensar no meu trabalho, nos meus filhos, na minha saúde e tento desligar. Porque se eu me ponho a interiorizar, obviamente, o ser humano às tantas, entra na conversa sem querer. E, eu não quero isso, porque os assuntos não são comigo. Se eu tiver problemas com alguém resolvo-os cara a cara ou então não, viro-lhes as costas e digo fica aí falando que o assunto está tratado. Muitas vezes resolvemos problemas virando as costas, eu já resolvi muitos virando as costas e não é por isso que sou mais fraco que os outros. O virar as costas não é um sinal de fraqueza».

Luís Fonseca continua e atira: «Não me apetece, estou num dia em baixo a partir daí tu 'matavas' o assunto e dizias: ok Catarina, tinha muito gosto que fosses à festa mas dá cá o bilhete e não havia mais nada. Nem o outro quarto ficava chateado, nem ela se calhar ficava tão chateada».

Ouvindo as palavras de Kika, Catarina Sampaio responde: «primeiro não era direto como a Miranda, era direto com um conflito que eu tenho com uma pessoa que quando eu na minha vida real vou a uma festa , ainda para mais quando eu não estou bem eu quero ir para ambientes que para mim são saudáveis isto também é uma vida real».

É então que os ânimos se começam a exaltar e Catarina Sampaio entra num bate-boca com o líder André: «O segundo ponto é que eu não quis pegar na minha vida pessoal até lá. (...) É que tu dizes que uma Miranda “merece” se por exemplo em contrapartida estás tu a dizer-me que a Miranda nesta semana portou-se melhor, mas no entanto o Fábio tem se vindo a portar melhor. Mas, tu disseste: a Miranda nunca foi a uma festa.

André, já irritado com o rumo da conversa, intervém: «Mais uma vez errei por me estar a justificar e por querer agradar toda a gente. Eu pensava que agradando toda a gente me ia ajudar, mas já vi que não ajuda, então pronto vou mudar de atitude e ser mais rude. Eu sou como sou lá fora, gosto de agradar toda a gente, não gosto de ver ninguém triste nem mal comigo, mas já vi que isto aqui não resulta , vou começar a ser rude. Eu tento dar o melhor de mim, mas eu tava a insistir porque queria que fosses. Uma pessoa pensa que está a ter uma boa atitude e caem-me em cima».

Sérgio não contente com a explicação de Catarina Sampaio afirma: «Do que disseste agora 90% não faz sentido. Para já um jogo da vida real não faz sentido. Aqui não há separação de grupos. Para mim se não estavas bem para ir não estava bem para ir, pronto. Isso para mim é tentar excluir alguém. Tu disseste se o Fábio fosse tu ias».

Catarina Sampaio e André Silva entram num forte bate boca e a concorrente tece críticas ao líder.