Francisco Monteiro reage a fotografia de atriz muito conhecida! Veja o comentário

Francisco Monteiro, o vencedor do Big Brother-Desafio Final, não hesitou e reagiu à foto de Ana Guiomar, a atriz que dá vida a Aida em «Festa é Festa».

No registo fotográfico, podemos ver a atriz no palco do «Dança com as Estrelas». A atriz de 35 anos, é uma das concorrentes do programa de dança da TVI, onde tem mostrado muito talento ao lado do bailarino André Madeira.

Zaza não hesitou e reagiu à foto da amiga e comentou: "Peeeessshhh ". Veja a partilha completa, aqui:

De relembrar que Francisco Monteiro o foi concorrente mais votado pelo público, reunindo 59% da votação dos portugueses e vencendo assim o prémio de 100 mil euros, contra 41% do seu rival direto, Hugo Andrade.

A finalíssima desta edição decorreu precisamente na passagem de ano deste dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, onde ficámos a conhecer o grande vencedor, numa noite recheada de emoções fortes e convidados especiais.

<div style="position: relative; padding: 25px 0 56.25%; height: 0;margin-bottom:30px">

<iframe id="incontentVideoMCD" class="macroMCD" macroType="incontent-video" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" src="https://cdn.iol.pt/js/utils/SNMacro/Embed/EmbedPlayer.html?id=6596e6440cf23250d717af47>m=GTM-WL5ZX4&canal=tvi&type=web&"></iframe>

</div>

Aproveite e veja o momento em que Francisco Monteiro faz o balanço da sua participação e aquilo que levou de si para casa mais vigiada do país. Admite que em vários momentos duvidou que fosse ganhar, apostando na vitória de Hugo Andrade, e como lidou com isto sendo alguém que detesta perder:

Veja, também, o momento em que Francisco Monteiro revela que nunca esteve satisfeito com a sua vida, dando exemplos. Fala da sua entrada para o «Big Brother» e aponta o dedo aos que o tentaram demover de se inscrever no programa da qual saiu vitorioso, com 100 mil euros: