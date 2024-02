Francisco Monteiro faz partilha enigmática com música especial. Saiba tudo!

Zé Lopes mete-se com Márcia: «Adoro ouvir a Márcia falar de flirts em programas de televisão»

Francisco Monteiro sobre os concorrentes do Desafio Final: «Não têm em vista a vitória… apenas tentam sobreviver»

Francisco Monteiro dá «conselho» aos concorrentes: «Gostava de os ver com mais chama»

Francisco Monteiro, o grande vencedor do «Big Brother 2023», recorreu às stories do Instagram para fazer uma partilha enigmática, com uma canção que já deu muito que falar.

«All we need is love» (tudo o que precisamos é de amor), lê-se apenas na storie partilhada pelo também ex-concorrente do 'Desafio Final' naquela rede social.

Mas o que mais chamou a atenção foi a música que Francisco Monteiro escolheu para o fundo da storie: «Chico» de Luísa Sonza, a mesma música usada por Márcia Soares para assinalar a entrada de Francisco no 'Desafio Final'.

Na altura, recorde-se, a terceira classificada do «Big Brother 2023», que criou uma relação especial com Francisco Monteiro, reagiu à sua entrada com uma partilha enigmática que não deixou ninguém indiferente.

«Todos a ver a missa», escreveu na legenda de um storie no Instagram, onde se vê Francisco na televisão, durante a gala do 'Desafio Final'.

A acompanhar a partilha lá estava a mesma canção, cuja letra deu muito que falar por sugerir que Márcia poderia estar apaixonada por Francisco: «Chico se tu me quiseres, sou dessas mulheres, de se apaixonar», ouve-se no excerto colocado pela ex-concorrente.

De recordar que recentemente, Francisco Monteiro esclareceu que se dá bem com a amiga especial, mas que não vai ceder a pressões para formar casal. «Cada um está a construir o seu caminho», frisou em entrevista no programa «Goucha», da TVI.

Francisco Monteiro esclareceu: «Eu e a Márcia damo-nos bem (…) as pessoas têm é de perceber que podem gostar de nós como pessoas individuais e não tanto e apenas só como um casal».

O vencedor do Big Brother 2023 confessou que se sente «pressionado» pelos fãs para forçar uma relação com Márcia Soares e confessou: «As pessoas têm que se pôr um bocadinho no nosso lugar, imaginar se houvesse alguém a tentar condicionar a vida amorosa. É uma pressão gigantesca! Nós damo-nos bem, somos amigos, mas cada um está a construir o seu caminho».

«As pessoas têm que perceber que, neste momento, para além de uma amizade não existe nada … Desejo-lhe o melhor», acrescentou.

Também Márcia Soares falou sobre a relação com Francisco Monteiro. Em entrevista exclusiva à SELFIE, a ex-concorrente quebrou o «silêncio» sobre o tema: «Tivemos uma experiência em conjunto, o 'Big Brother', que nos marcou imenso».

«Acho que nunca vamos esquecer-nos disso (…) Não tenho mais nada a dizer sobre isso», sublinhou. A nortenha garantiu ainda: «Ele está na vida dele e eu estou na minha».

Recorde-se que Márcia Soares e Francisco Monteiro deram a primeira ‘beijuta’ à vista de todos no momento em que Márcia Soares abandonou a casa do Big Brother – Desafio Final.

A história dos dois começou no «Big Brother 2023», onde se conheceram e foram antagonistas de jogo. Contudo, inesperadamente também se aproximaram, numa relação de altos e baixos.

Francisco admitiu desde cedo uma atração por Márcia, mas a história dos dois não foi fácil, tendo divergido a nível de jogo diversas vezes e sendo por isso difícil uma aproximação.

O ex-concorrente fala-nos da entrevista que deu à revista «Cristina», e da qual foi capa, e explica que está focado em aproveitar esta oportunidade que a participação no reality show lhe deu.