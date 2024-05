Daniela Ventura e David Maurício: Será o fim do casal? Concorrentes de costas voltadas após o maior conflito até à data

Hoje foi uma manhã atribulada para Daniela Ventura e David Maurício. O 'casal' vive momentos de tensão e entram num forte conflito.

Tudo começou numa dinâmica proposta pelo 'Big'. O anfitrião da casa mais vigiada do país pediu aos concorrentes para fazerem uma avaliação da liderança de David Maurício, ao longo da semana.

Fábio Caçador avaliou a capacidade de liderança do colega dando-lhe a nota 4: «É muito difícil para uma pessoa como o David gerir a liderança de um grupo de 9 pessoas onde 6 desses pessoas não estão com ele. Por muito que o líder tente fazer chegar a essas pessoas é sempre difícil. Portanto, o esforço existiu, eu sei que ele o teve. (...) Em relação à gestão de crise coloquei 3. As crises aconteceram. Umas não se resolveram. Quero-vos dizer uma coisa que se vocês ontem comeram alguma coisa, podem agradecer ao David de joelhos. Ele ontem teve uma discussão dos diabos com a Daniela só para ela fazer a comida, porque por ela não tinha feito comida nenhuma.

Daniela Ventura atira: «Isso não é verdade. Nós tivemos uma discussão mas não foi por causa do comer». Fábio incrédulo responde: «Agora sou eu que vou ficar mal visto?».

Após a avaliação do líder, Fábio atira a Daniela: «Eu vou deixar de me meter por vocês. Cada vez que me meto levo de um lado e levo do outro. Foi o que me aconteceu hoje. Fazer figura de parvo. O David estava a ser julgado em praça pública e tu eras só um grão nesta conversa toda. Eu tento fazer as coisas com bom intuito e tramo-me sempre e portanto deixo de fazer. É tão simples quanto isso. Uma pessoa quer fazer o bem e trama-se sempre. E ainda por cima dizem-me na cara que aquilo que eu estou a dizer não é verdade tanto um como o outro ».

Fábio mostra-se irritado com a colega uma vez que esta o desmentiu na sala. Enquanto os dois discutem na sala do líder, David Maurício ouve atrás da porta . Os ânimos exaltam-se e o concorrente decide entrar na sala e entra na discussão. A concorrente não gosta da atitude do colega e atira: «vocês não vão falar os dois no meu coiso. Eu deixei-te falar Fábio e tu não vais entrar aqui neste quarto para discutir comigo, porque quando eu estou a falar estou a falar da mesma maneira que te deixei falar, ponto».

Neste momento, os ânimos escalam e Daniela sai do quarto a gritar: « Vocês os dois.. um está a gritar comigo e outro está-me a interromper, vão-se lixar. Fogo». David, não gostando desta atitude da colega revolta-se e inicia uma discussão acesa: «Sabes qual é o teu problema? É que tu estás a distorcer as coisas». Os concorrentes lançam farpas e acusações um ao outro.

Veja a discussão completa, aqui:

Já irritado com a conversa, David Maurício não tem papas na língua e diz tudo o que sente: «Estás-me sempre a tratar mal e a rebaixar. Não vou aguentar muito mais assim. Discutimos todos os dias...» . Será que estamos a assistir ao fim da relação dos dois? Ora veja:

Após a grande discussão, Daniela Ventura chora incontrolavelmente... e é Inês Morais quem a consola. Veja o momento, aqui: