Alerta tensão! Saiba tudo sobre o conflito entre Daniela Ventura e David Maurício: «Porque é que estás a falar alto? Fala normal… estás a gritar»

No Big Brother, David Maurício e Daniela Ventura falam sobre o «triângulo amoroso» entre os dois e Gabriel Sousa. Os dois concorrentes entram em desentendimentos.

Durante o Especial com o Cláudio Ramos, o apresentador chamou ao confessionário Gabi e David. Daniela Ventura não gostou e atira a David : «Não tenho culpa que estejamos na porcaria do final e aparece porcaria atrás de porcaria, isto está amaldiçoado. Agora o que é que vocês foram lá fazer não sei. E vocês não podem falar?».

David responde: «Posso, tu não perguntaste. Fomos só falar. O Cláudio só nos fez umas perguntas, foi sobre a relação que tínhamos, porque é que nós nos afastamos, disse que metemos umas barreiras e que nos afastamos e disse que era o melhor para todos. Porque nenhum de nós quer estar envolvido».

E, acrescenta: «Depois o Cláudio perguntou se não houvesse uma Daniela em casa se a amizade era a mesma. O Gabi disse que não, que a nossa amizade era ainda mais forte. Eu disse que a nossa amizade ia ser a mesma. Disse que eras muito ciumenta».

Daniela atira: «Ele está apaixonado por ti, tu supostamente gostas de mim… é tão tóxico». David reage e afirma: «Digo-te mesmo acho que foi um ponto final na situação».

Daniela Ventura mostra-se intrigada: «Tu estás sempre tão relaxado com tudo, porque as coisas não te caem em ti, por alguma razão e é isto que me enerva, caem sobre mim e eu não entendo porquê...». David ironicamente atira: «Sim, porque nada cai em cima de mim. E sempre tudo em cima de ti…».

Daniela exalta-se e afirma: «Eu não estou a dizer que não cai nada sobre ti». David não gosta do tom de voz da colega e questiona: «Porque é que estás a falar alto? Fala normal… estás a gritar… a culpa é sempre minha».

Já com os ânimos exaltados, Daniela pede a David: «Acalma-te, eu estou com raiva da situação toda…é sempre o mesmo».

Veja o conflito completo, aqui: