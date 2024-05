Pais de David Maurício reagem a relação do filho com Daniela Ventura: «Às vezes não chego a perceber»

Na última gala do Big Brother, dia 26 de maio, a repórter digital Daniela Magalhães falou com os pais de David Maurício sobre a prestação do filho no jogo e deram a sua opinião sobre os rivais.

Daniela Magalhães questiona os pais do concorrente sobre o facto de Inês Morais, concorrente do Big Brother, dizer que o colega é «um lobo em pele de cordeiro». O pai do concorrente reage e atira: «Eu acho que a Inês é que é capaz de ser uma loba em pele de ovelha. Não gosto da prestação dela, entrou a matar, mas pronto isto é um jogo, depois no final devem ficar amigos» .

À pergunta: «Com a Daniela acha que vai ser diferente cá fora?», a mãe de David Maurício responde: « Às vezes não chego a perceber também, às vezes vejo-os tão cúmplices, tão amigos e depois parece que se desviam. Ele gosta muito, porque ele é muito calminho, muito meigo e encontrou ali na Daniela um aconchego ».

Do leque de concorrentes com quem é que David Maurício deve ter cuidado e não dar muita confiança? Os entrevistados responderam: « O Gabriel. Para mim é uma pessoa um bocado falsa. Se ele cá fora for assim não gostava de conviver com ele», bem como: «O Daniel quis ser amigo, mas o Gabriel começou a fazer um bocadinho de jogo feio ».

Veja a entrevista completa, aqui: