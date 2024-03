Francisco Monteiro já teve a pessoa certa ao seu lado? O ex-concorrente confessa: «Eu acho que já tive e a Cristina sabe quem é»

Hoje, dia 16 de março, Cristina Ferreira entrevistou Francisco Monteiro, o vencedor do «Big Brother 2023».

Nesta conversa intimista, Francisco abre o seu coração e dá-se a conhecer. Cristina Ferreira questiona «Como é que voltas a acreditar no amor depois de algumas experiências falhadas?» e acrescenta «falaste da tua namorada de 8 anos e de uma traição que não sei até que ponto te marcou profundamente... Tu acreditas que um dia vais ter a pessoa certa ao teu lado?».

Francisco Monteiro confessou: «Eu acho que já tive e a Cristina sabe quem é. E, portanto, acho que acabamos por aceitar um bocadinho». A apresentadora quis saber: «Tu ainda desejas que essa pessoa um dia ainda seja tua?». Francisco responde negativamente: «Não, eu gostava muito de poder estar com essa pessoa um dia. Só peço uma vez, uma conversa só. Mais nada porque realmente foi… assim do nada e…». Cristina Ferreira 'interrompe' e questiona: «Sentiste que essa era a pessoa da tua vida?». À qual Francisco afirma: «Sim. Mas para mim, se calhar do outro lado não… se calhar eu não conheço tão bem essa pessoa, como essa pessoa me conhece a mim. Porque eu acho que é muito fácil conhecer-me a mim. Quando eu gosto, eu gosto verdadeiramente e é um bocadinho isso».

«Era um amor proibido que tu não podias viver…» acrescenta Cristina Ferreira. «Eu nem consigo olhar com mágoa porque realmente as coisas são como são, foi o que foi, mas eu retive o que de positivo isso tem. O que eu sentia por aquela pessoa é aquilo que eu procuro para mim», acaba Francisco Monteiro por confessar.

O professor de padel acrescenta: «Eu quando me imagino com alguém eu imagino-me com alguém mais velho, com o pulso firme, com uma trajetória de vida já … como se eu fosse o braço direito e não o inverso. Porque eu não preciso de estar nesse papel principal».

No final, Francisco responde à pergunta «Como é que voltas a acreditar no amor?», garantido: «Eu acho que a maneira mais fácil que eu encontrei para não perder esta crença que o amor existe foi olhar para mim e se eu consigo fazer desta maneira, e se eu consigo amar desta maneira, há de haver aí alguém que também consiga. Porque eu não posso acreditar que sou o único que ama assim no mundo as coisas não funcionam assim e portanto se eu o faço há de haver muitas mais pessoas que o fazem».