Francisco Monteiro mete os pontos «nos i's» em relação a Márcia Soares: «Para que não restem dúvidas...»

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, desafiou os seguidores a fazerem algumas perguntas e o nortenho respondeu a todas!

«Onde está o carinho especial que nutrias pela Márcia Soares?», questionou um dos fãs de Francisco Monteiro.

«Está dentro do meu coração! Na vida nada se perde, tudo se transforma! Não viu o abraço fraterno que trocámos antes de entrarmos para um dos grandes desafios do nosso ano? Isso diz muito sobre a relação de amizade que temos. Mas por que é que não pode ser uma bonita amizade? Por que é que tem de ser mais? Eu adorava perceber-vos e interferir nas vossas escolhas amorosas», respondeu o nortenho.

«Fico triste porque na casa admitiste que estavas apaixonado e cá fora não», comentou outro seguidor.

«Vamos esclarecer isto de uma vez por todas, para que não restem dúvidas! Durante o programa, cheguei a gostar verdadeiramente da Márcia. Pouco ou nada conhecíamos um do outro, ainda assim, tive um interesse real, tanto é que acabou por me afetar bastante no programa (ali a partir do segundo mês). Para eu estar apaixonado, é preciso envolver-me com a pessoa, saber mais, conhecer, explorar. Fiz-me entender? Ou ainda vos baralhei mais?», respondeu Francisco Monteiro.