Saiba o que esperar da gala de hoje: pontaria posta à prova, expulsão e decisão importante

Hoje é sábado e é dia de gala! Prepare-se para uma noite repleta de fortes emoções. Relembre-se ainda de que amanhã, dia 21 de abril, domingo, haverá nova gala para expulsar um dos nomeados. Recorde aqui quem está em risco de abandonar a casa mais vigiada do país! Neste artigo descubra o que esperar da noite de hoje.

Na rede social oficial do programa, o aviso de que haverá gala trouxe uma mensagem explosiva: «Hoje a Gala promete confrontar os concorrentes com tudo o que foi dito ao longo da semana. Não perca!» Mas as revelações acerca da noite de hoje, não ficaram por aqui...

Um dos concorrentes vai abandonar a casa. Entre Inês Morais, Bárbara Gomes e Gil Teotónio, só há espaço para dois. Vote gratuitamente na aplicação do Big Brother e escolha quem deve ficar na casa. Hoje, um deles vai deixar o jogo, ainda que só tenham entrado na semana passada. Salve o seu preferido.

«Esta noite, a pontaria dos concorrentes vai ser posta à prova. Quem serão os alvos a abater?» A pontaria dos concorrentes vai ser testada!

E como ainda haverá espaço para mais emoções fortes e tensão... Vai haver uma decisão importante na casa: «O nomeado que for salvo esta noite, terá um importante desafio em mãos. O jogo vai mudar!»