Alex Ferreira acusa Bárbara Gomes de «fazer birra»: «Deves achar que estás a falar com os teus amigos lá da rua»

No Big Brother, a organização da comida continua a ser um tema delicado, capaz de «incendiar» qualquer conversa. Bárbara Gomes queria comer uma salada com uma lata de lentilhas, que a levou a ser chamada à atenção por André Silva, visto que estavam a poucos instantes de almoçar o que Alex Ferreira preparou. «És burro!?» perguntou Bárbara a André, o que chamou a atenção dos colegas que rodeavam. A conversa acabou por se voltar para Alex, que a acusou de fazer birra por causa de uma salada, ao que esta responde: «Cala-te só e serve a comida». Alex não gostou e, no meio de uma risada irónica, disse-lhe: «Deves achar que estás a falar com os teus amigos lá da rua». Veja o momento:

Mais tarde, no quarto, este tema voltou a ser debatido entre Alex Ferreira e Bárbara Gomes: «Foste mimada e agora queres fazer as pazes?» Inês também deu a sua opinião ao colega, acusando-o de ser, por vezes, autoritário. Veja as reações:

Recorde que Bárbara Gomes tem 24 anos e é Comissária de Bordo. Bárbara é de São Domingos de Rana e aos 12 anos emigrou para o Canadá com a mãe e os irmãos. Não se adaptou no estrangeiro e acabou por regressar a Portugal.

Atualmente vive sozinha. Foi comissária de bordo e viveu seis meses na Arábia Saudita. Diz que gosta de ser provocadora e que a chamam de ”excessiva”, mas garante que apenas se entrega a tudo a 100%.

Confessa que, para quebrar o gelo, faz-se passar por “parva” e que muitas vezes se irrita por coisas tontas. O último relacionamento sério foi há seis meses e foi ele quem acabou. Agora está solteira e não deixa que nenhum homem lhe levante a voz – pode parecer tonta, mas garante que tem a razão “quase sempre”.

Cheia de energia e leveza, Bárbara Gomes apresenta-se aos colegas: