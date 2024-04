Afinal, Daniela Ventura é ou não é casada? Saiba todos os detalhes

Foi nesta sexta-feira, dia 19 de abril, que Marta Cardoso conduziu mais uma emissão do «Extra», do «Big Brother 2024».

Após assistirmos a imagens do «beijo na boca» que Daniela Ventura roubou a David Maurício, a apresentadora fez uma revelação, no decorrer da emissão.

Marta Cardoso contou: «A Daniela já disse a duas pessoas que é casada. Ainda está casada, não está com o ex-marido mas dá-se muito bem com ele. Está casada no papel. Não explicou muito mais, vamos ver amanhã mais pormenores sobre esta história».

Gonçalo Quinaz comentou: «Foi a gota de água…»

Esta tarde, durante o Última Hora do Big Brother 2024, conduzido por Mónica Jardim, a apresentadora revelou novos detalhes: «A Daniela terá falado no confessionário com o Big e assumiu que a informação que lançou na casa, que é casada, segundo a própria, é mentira. Foi só para lançar a confusão na casa e para fazer ciúmes ao David».