Carlos Sousa recorda problema de saúde grave e revela: «Tive uma pessoa que me inspirou muito»

Carlos Sousa foi o último concorrente expulso do «Big Brother – Desafio Final» e esteve esta segunda-feira no programa «Dois às 10» a recordar o seu percurso no jogo, mas também a falar da vida pessoal fora da casa.

O ex-concorrente acabou por fazer uma revelação que surpreendeu os apresentadores: «Tive um problema que fui parar ao hospital. Era excesso de trabalho. Eu queria pagar o investimento muito rápido, descansava três horas, trabalhava 16, 17 horas de pé, sempre na mesma posição», contou.

«E há um dia que eu acordo e metade do corpo estava paralisado, tipo adormecido. Fui para o hospital, exames ao coração e estava tudo a 100%, exames a isto e áquilo, e eu sabia que não estava bem, alguma coisa era», continuou o ex-concorrente.

Carlos Sousa acrescentou: «Fiz exames à coluna, à medula e ao fim de um dia ou dois vieram ver-me e eu estava novo. E a equipa médica disse-me ‘o que você precisa é de descanso’. Quando eu fiz esse exame tive que estar 24 horas deitado e eu estive a pensar ‘do que me adianta isto se podia ficar aqui ou numa cadeira de rodas’ e saí e pensei ‘o dinheiro não é tudo’».

O nortenho disse ainda que houve uma pessoa muito importante na mudança do seu estilo de vida: «Tive uma pessoa que me inspirou muito. Uma pessoa que estava lá na sala, só deitado, só mexia a cabeça, o senhor Álvaro», contou.

«Ele não se mexia e houve uma altura em que fui falar com ele e saber o que se tinha passado e ele diz-me que teve um acidente, caiu e estava ali já há 15 anos. E deu para pensar que temos cá os nossos e temos de estar cá», rematou.