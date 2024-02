Cláudio Ramos faz revelações inéditas: «Em não querendo apresentar, vou-me embora»

Cláudio Ramos é uma das caras mais conhecidas no mundo da apresentação em Portugal. O apresentador de 50 anos vive uma das melhores fases da sua carreira profissional. Pode ver Cláudio Ramos no programas ‘Dois às 10’ e 'Big Brother – Desafio Final’.

Numa conversa exclusiva à TVI Guia, o apresentador fez revelações sobre as ambições para o futuro e, nomeadamente, sobre a reforma.

Cláudio Ramos afirmou: “Posso reformar-me aos 50 anos. Não é meter os papéis para a reforma, é ter a disponibilidade de poder dizer que não quero fazer este trabalho e só quero fazer aquele. Ou seja, não aceitar as coisas que não quero fazer". O apresentador garante: "o que eu queria era chegar aos 50 anos e fazer isso. Chego aos 50 e posso fazê-lo. Em não querendo apresentar, vou-me embora”.

Contudo, esclarece à revista: “Sempre pensei que quando chegasse aos 50 era isto que queria. Já consegui fazer, mas atenção que trabalho e desconto para a segurança social desde os 17 anos. Ainda não me quero reformar, nem me estou a queixar. Que ingrato seria eu de me queixar por ter trabalho a mais. Isso não faço".

Aproveite e veja o momento em que no Big Brother - Desafio Final, Cláudio Ramos recebe um distintivo de xerife:

No «Dois às 10», o apresentador recorda e revê com muita piada um acontecimento que lhe aconteceu há alguns anos: