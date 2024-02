Cristina Ferreira faz revelação sobre Cláudio Ramos: «Esteve doente, a soro»

Anfitrião brinca com o look de Cláudio Ramos: «O fato é sempre o mesmo…»

Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, fez uma revelação importante sobre o colega e amigo, Cláudio Ramos, justificando assim a sua ausência na emissão especial de aniversário desta terça-feira, 20 de fevereiro.

«É para as pessoas perceberem que isto não é assim tão simples como parece. O senhor Cláudio, ontem, esteve o dia inteiro a vomitar, doente, esteve a soro e à noite esteve 3 horas a apresentar uma gala (do Big Brother - Desafio Final)», disse a apresentadora, esta manhã no programa «Dois às 10».

Cristina Ferreira acrescentou: «Só para saberem que quando estamos aqui, de sorriso no rosto e a fazer o nosso trabalho, muitas vezes não sabem o que nos aconteceu o dia todo, uma hora antes, ou o que está a acontecer na vida», afirmou.

De recordar que por conta do 31.º aniversário da TVI, decorreu esta terça-feira uma emissão especial durante todo o dia, com muitas surpresas e convidados especiais. A festa culminou à noite com a grande gala do «Big Brother - Desafio Final», na qual António Bravo foi expulso.

Já no domingo a estação de Queluz de Baixo tinha assinalado mais um aniversário com uma gala especialíssima, diretamente do Salão Preto e Prata do Casino do Estoril.