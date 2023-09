Indignado, Francisco Macau desabafa: «Às vezes parece que estou a falar para uma parede»

Francisco Macau já é pai! Veja as declarações que fez em exclusivo no TVI Extra sobre esta nova fase

Francisco Macau, ex-concorrente do «Big Brother», recorreu às redes sociais para fazer um desabafo em tom de indignação, devido ao feedback que tem recebido por parte dos seguidores sobre produtos processados.

«Realmente às vezes parece que um gajo está a falar para uma parede. Os reels que eu tenho partilhado nos supermercados, eu não estou a defender que comer processados é bom. Estou apenas a mostrar opções para pessoas que têm vidas reais, limitações de tempo, filhos, trabalho...», explicou.

Nas stories do Instagram, Francisco Macau continuou a explicação: «A malta que me chega aqui como se me estivesse a dar uma grande novidade de ‘os processados não são saudáveis’, a sério? Descobriram a roda, a pólvora», disse indignado.

«Vocês acham que nós deste lado não sabemos isso? Temos uma equipa cheinha de nutricionistas competentes e acham que nós não sabemos e que nos estão a dar uma novidade (…) aprendam a entender e compreendam esta mensagem que estou a tentar passar», rematou.