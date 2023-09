Verniz estalou! André Lopes e Francisco Monteiro entraram em conflito. Saiba tudo o que aconteceu!

Francisco Monteiro não gostou de um comentário de André Lopes e os dois concorrentes acabaram por entrar num bate-boca que gerou um conflito. «Não estava à espera que levasses a mal, eu estava a levar aquilo que uma forma leve», começou por dizer André.

«A minha perceção não foi essa, foi que nós estávamos a dividir as tarefas e tu disseste ‘fico com toda a gente menos com ele’. O que me disseste primeiro foi ‘tu não fazes rigorosamente nada’, a projetar a boca a rir-te na minha cara e eu não gostei. Qual era o teu intuito?», questionou Francisco.

André respondeu: «Era picar-te, porque tu picas muita gente e eu também tenho esse meu lado, sou um pica-miolos. E tu és a pessoa que mais pica aqui os outros. Considero que tens uma personalidade forte e achei que ias aguentar muito mais».

«Então tu querias-me incomodar. Acabaste de dizer que picaste para incomodar. Apareceste terça-feira à noite, já vi aqui pessoas que desde domingo ainda não se calaram um segundo. É um bocadinho o ‘a brincar, a brincar dizem-se as verdades’», retorquiu Francisco.

O concorrente acrescentou: «Tu quiseste aparecer e tu respondeste que na tua ótica foste picar o gajo que mais canal ia dar. Eu dei-te a vitória, quando tiver que ser chorão sou sem problema nenhum».

«Eu fui picar o gajo que pensei que ia aguentar, mas não aguentaste porque ficaste chateado até hoje. Eu estava à espera que aguentasses essa picardia, que me picasses de volta e que a coisa ficasse por ali. Com brincadeira, picardia. Não tiveste a capacidade de perceber que era brincadeira», sublinhou André.

Francisco respondeu: «Para mim, tu estás-me a picar quando eu sinto que não tens confiança comigo para isso e ter uma personalidade forte é eu ser quem sou e mostrar o que me incomoda», André picou: «Deixaste-te afetar por pouco e qualquer coisa te vai afetar».

