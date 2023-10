«Qual seria o intuito de comparar o meu irmão a um leitão?», irmão de Francisco Monteiro reage a polémica. Veja tudo aqui

Esta quarta-feira, no «Dois às 10», recebemos João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, atual concorrente do «Big Brother 2023». O convidado de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz começa por destacar a personalidade de «protagonista» do irmão, e continua, «não acho que esteja a ser jogador, só acho que está a ser ele próprio», diz.

Quando questionado sobre um suposto interesse e aproximação por parte do irmão para com a concorrente Márcia, João Monteiro afirma: «Acho que a Márcia tem características que ele aprecia e valoriza numa mulher, costuma-se dizer que nós vamos à procura de uma namorada que seja parecida com a nossa mãe, e acredito que se calhar, a Márcia tenha algumas características que a minha mãe tem, e pronto, vê que a Márcia possa ser alguém interessante para ele (...) eu conheço bem o meu irmão e sei que os olhos dele brilham quando fala dela», conclui.

No decurso da conversa, toca-se no conflito entre Ossman e Francisco Monteiro sobre o corpo deste, e João Monteiro defende o irmão: «Essa situação foi algo que deve ter mexido muito com uma ferida muito grande que ele tem, que tem a ver com o peso, com a sua imagem e que toca no seu ego e auto-estima.... Foi algo que o magoou tremendamente, perante todo o público...». Em causa está o termo «leitão», que despoletou todo a tensão que se tem vivido na casa ultimamente: «Mas qual seria o intuito de comparar o meu irmão a um leitão?», questiona João Monteiro.

Na última parte da conversa, o irmão de Francisco Monteiro comenta a curva da vida que o concorrente partilhou na última gala.

