Jéssica Galhofas recorda como foi o primeiro beijo com Francisco Vale! Saiba tudo

Jéssica e Vale dão beijinhos no jardim: «Tenho a impressão de ter voltado à escola»

Jéssica e Vale fizeram o sinal de consentimento? Veja aqui as revelações

Jéssica conta: «Hoje faz 2 meses que dei o primeiro beijo com o Francisco, ainda estava cá o Fábio»

No início do programa do Big Brother, Francisco Vale e Jéssica Galhofas estiveram muito cúmplices. Recorde-se que a concorrente começou a ganhar um carinho especial por Francisco Vale mas o concorrente afirmou que não ia passar para além de uma amizade.

Semanas mais tarde, os dois concorrentes mostraram-se cada vez mais próximos e íntimos. O momento que todos esperavam aconteceu: o primeiro beijo do «casal»!

Foi no confessionário, que a concorrente fez uma revelação bombástica e confirmou o beijo ao Big Brother, que tentou perceber se tinha acontecido antes ou depois da expulsão de Fábio Gonçalves. Perante a questão do anfitrião da casa, a concorrente soltou um riso e respondeu: «Antes e depois!».

Ao longo destes últimos meses, os dois concorrentes têm-se mostrado mais próximos que nunca! Recorde-se que o casal já revelou que fizeram o sinal de consentimento.

Esta tarde, Jéssica Galhofas esteve na esfera com Iasmim Lira, onde recordou o seu primeiro beijo com Francisco Vale, tendo dito: «Hoje faz 2 meses que dei o primeiro beijo com o Francisco».

«O primeiro beijo foi um beijinho à esquimó (…) o primeiro beijo beijo, foi quando eu vim do Anexo de Luxo», contou.