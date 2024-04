Mistério resolvido! Leokádia Pombo utilizou ou não cotonetes? Concorrentes são confrontadas com imagens exclusivas

Arrasou: Veja aqui os melhores looks de Leokádia fora da casa

Esta segunda-feira, 9 de abril, durante a Emissão Especial com Cláudio Ramos, Leokádia Pombo e Margarida Castro confrontaram-se num aceso ‘frente-a-frente’ sobre o tema do momento: «o mistério do cotonete».

Tudo começou durante a reunião de divisão de tarefas domésticas, quando Margarida Castro garantiu que viu Leokádia a utilizar cotonetes após a concorrente ter afirmado que ainda não tinha limpado os ouvidos desde que entrou no reality show.

«Que a minha mãe morra agora que eu vi ela várias vezes a usar cotonete», afirmou Margarida.

Na emissão especial, as duas concorrentes foram chamadas ao confessionário, onde foram confrontadas com imagens exclusivas que esclarecem o mistério!

Afinal, Leokádia utilizou mesmo cotonetes. Confrontada com as imagens, a concorrente reagiu: «Não me lembrava mesmo, juro».

No especial do Big Brother 2024 com Cláudio Ramos, dois concorrentes foram salvos e já não estão em risco de serem expulsos na próxima gala.

Catarina Miranda foi a concorrente com maior percentagem de votos e foi salva com 65% dos votos.

De seguida, Catarina Sampaio foi a segunda salva da noite conquistando 21% dos votos do público.

Estas duas concorrentes escaparam à expulsão no próximo domingo. Em risco continuam David, Leokádia e Renata continuam em risco. Recorde-se que a votação é para salvar!