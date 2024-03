Dupla expulsão, regresso de ex-concorrentes à Malveira e confrontos: O que esperar da gala de hoje

Esta noite, dia 11 de março, há gala do Big Brother – Desafio Final, apresentada por Cláudio Ramos! A gala foi adiada, excecionalmente, devido às eleições legislativas.

Na passada sexta-feira, Cláudio Ramos anunciou o novo leque de nomeados no Big Brother – Desafio Final. Noélia Pereira, Bruno Savate, André Lopes, Érica Silva e Ana Barbosa são os novos nomeados. Assim, Bárbara Parada e Vina Ribeiro estão a salvo.

A 6 dias da grande final, as emoções estão ao rubro, a pressão está a aumentar e estamos a poucos dias de descobrir quem será o vencedor do Big Brother - Desafio Final! A gala de hoje vai ser determinante no rumo da final deste Desafio.

Primeiro que tudo, hoje, na gala, alguns ex-concorrentes vão regressar à Malveira para os confrontos finais, e uma coisa está garantida: Nada vai ficar por dizer! Diana Lopes, Jessica Cruz Galhofas, Joana Taful, Helder Kicker e Débora Neves vão confrontar os moradores da casa mais vigiada do país!

A noite de hoje vai ser especial e as novidades vão ser muitas. A primeira é que a noite de hoje vai contar com uma dupla expulsão! Dois concorrentes vão abandonar o jogo! Esta revelação foi anunciada por Mafalda Castro, no passado domingo, no Diário Especial.

E, como tal, vamos conhecer os 5 finalistas do Big brother Desafio Final, que se irão juntar, assim, a Vina Ribeiro. Recorde-se: Ana Barbosa, André Lopes, Bruno Savate, Érica Silva e Noélia Pereira são os concorrentes que, neste momento, se encontram em risco de abandonar o jogo.

Quem vai ficar pelo caminho a 6 dias da Grande Final?